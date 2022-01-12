القوى العاملة : تعيين 689 شاباً منهم 8 ”قادرون باختلاف” ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 689 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 8 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1167 شاباً منهم 12 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 539 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 113 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 40 منها ، وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 36 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود جديد ، و 6000 جنيه منح زواج لعاملين ، ومنحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 415 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 34 محضراً عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 162 عاملا، و 4 ندوات في مجال تشغيل النساء استفاد منها 107 عاملات ، فضلاً عن التفتيش على 164 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 41 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 218 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائي لدورة تدريبية لـ 18 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن افتتاح دورة تدريبية بالوحدة لـ 11 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، والانتهاء من دورة أخري على نفس المهنة بالوحدة لـ 12 متدربة .