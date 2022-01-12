حصاد أداء جامعة كفر الشيخ لعام 2021

* زيادة نسبة النشر الدولي

* الجامعة تحقق المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة في أعلي تأثير خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر Web of Science

* استحداث الجامعة ستة برامج جديدة في مختلف المجالات

قدم د. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية خلال عام 2021.

تناول التقرير الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ، في ديسمبر الماضي، والتي شهدت اجتماع سيادته بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وتوجيه سيادته بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المُتميزة والقادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع، وكذلك دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفُرص في مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المُنتظمة.

وأشار التقرير إلى حصول ثلاث كليات بالجامعة على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي كليات: الصيدلة، والزراعة، والهندسة، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جامعتي كفرالشيخ الأهلية، وكفرالشيخ التكنولوجية.

كما تم اعتماد المعمل المركزي (وحدة سلامة الغذاء) لكلية الزراعة، وتجديد اعتماد المعمل المركزي للدراسات البيئية بالجامعة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ووزارة التجارة والصناعة.

وفي مجال النشر الدولي، نوه التقرير إلى قيام الجامعة بنشر عدد (1308) بحثاً في مجلات علمية مفهرسة ذات معامل تأثير عالي مقارنة بالعام الماضي 2020، حيث تم نشر عدد (987) بحثاً علمياً بزيادة سنوية تصل إلى 32.5%، فضلاً عن زيادة التعاون الدولي في نشر الأبحاث العلمية بنسبة 67.2% مقارنة بالمتوسط العام لمصر وهو 52% .

وأوضح التقرير حصول الجامعة على المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة على مستوى مصر في أعلي تأثير خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر Web of Science، وكذلك حصول كليتي الطب البيطري، والزراعة على المركز الأول في التميز البحثي على مستوي مصر في Web of Science.

وتناول التقرير تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني، حيث ظهرت ضمن أفضل 500 – 600 جامعة عالميًا، والمركز الثاني محليًا، كما حققت الجامعة المركز الأول محليًا في تصنيف شنغهاي لعام 2021 في العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية البشرية، والمركز الثاني محليًا في ذات التصنيف في العلوم الطبية البيطرية والعلوم الصيدلانية.

كما حصلت الجامعة على المركز الثاني محليًا وإفريقيًا في تصنيف جرين ميترك لعام 2021، وحققت تقدمًا عن العام الماضي في ترتيبها العالمي، حيث شغلت المرتبة الـ 217 علي مستوي العالم، بالإضافة إلى وصول الجامعة للمركز 914 عالمياً في تصنيف أفضل الجامعات العالمية (US News)، والمركز 27 إقليميًا، والمركز الثامن محليًا، كما ظهرت الجامعة للمرة الأولي في تخصص Plant and Animal Science، حيث احتلت المركز 316 عالميًا، وفى تصنيف QS تقدمت الجامعة من المركز 121 – 130 في عام 2020 لتحتل المركز من 111 – 120 عام 2021 علي مستوي الوطن العربي، والمركز 18 محليًا، كما تم إدراج 14عضو هيئة تدريس بالجامعة ضمن أعلي 2% من الأساتذة في نسبة الاستشهادات علي مستوي العالم طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية.

وأشار التقرير إلى إدراج د. صبري شاهين الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة، ضمن قائمة أفضل علماء العالم الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم في المجلات الدولية، وأكثرهم تأثيرًا في البحث العلمي خلال العقد الأخير (2011 – 2021)، وفقًا لقواعد البيانات العالمية Web of Science.

وأشار التقرير إلى استحداث الجامعة ستة برامج جديدة في مختلف المجالات، والتخصصات، وهي (الذكاء الاصطناعي الحيوي، التقنية الحيوية التطبيقية، تكنولوجيا الزراعات المحمية، نظم الإنتاج الزراعي الموجهة للتصدير، الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية، إعداد معلم الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية)؛ ليصبح عدد البرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة 21 برنامجًا دراسيًا جديداً.

ولفت التقرير إلى قيام الجامعة بعقد (7) اتفاقيات دولية مع جامعات (أوكاياما، بيلاروسيا، فيتبسك الحكومية للتكنولوجيا، جدارا، شبكة الجامعات الفرنسية، أم القوين، صبراته)، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بعدد (22) قافلة طبية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأضاف التقرير قيام الجامعة بإنشاء وحدة لإنتاج البرمجيات، حيث تم إنتاج برنامجين، الأول: للدفع الإلكتروني لطلاب الجامعة، والثاني: الأرشفة الإلكترونية لإدارة الجامعة، كما تم تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بسعة 1610 جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى تجهيز بورصة افتراضية وبنك افتراضي بكلية التجارة، وكذلك تجهيز متحف تعليمي لكلية الآداب يتضمن نسخ من القطع الأثرية.

ونوه التقرير إلى قيام الجامعة بعقد المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر2021، بمشاركة 700 طالب وطالبة من 27 جامعة مصرية تحت عنوان (شباب الجمهورية الجديدة).