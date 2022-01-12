شاب سيناوي من منتدى شباب العالم: نتمنى أن تكون السنة كلها منتديات بعد الخير الذي يأتي للسياحة

قال الشاب السيناوي عبدالله سليمان إنه فخور بالمشاركة في حدث عالمي مثل منتدى شباب العالم بدعوة كريمة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وآلاف الشباب من مختلف العالم.

وأضاف الشاب السيناوي على هامش فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، أن حجم المشاركة وحضور نخبة كبيرة من الشخصيات العالمية يدل على نجاح الدولة المصرية في هذا التحدى أمام العالم عن طريق تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وحول الرسالة التي تبعثها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قال إن مصر تقول للعالم كله أنها قادرة على صنع الإنجازات والنجاح في كافة التحديات، ولديها الحلول الجذرية للمشكلات التي تعتبر كوارث على البشرية وهذا ما تبعناه في مناقشة تداعيات جائحة كورونا وأيضا تداعيات تغير المناخ.

وأكد أن عقد منتدى شباب العالم في هذا التوقيت بكل هذه الوفود الأجنبية المشاركة، يفتح باب الخير لسيناء وخاصة مدينتي شرم الشيخ ودهب بما يدعم حركة السياحة ويفتح باب الرزق لآلاف العاملين في مجال السياحة، ونتمنى أن تكون السنة كلها منتديات شباب العالم.