وزير الإسكان:تسليم 3888 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر- المرحلة الرابعة»بحدائق أكتوبر..الأحد المقبل

/671893/وزير-الإسكانتسليم-3888-وحدة-سكنية-بمشروع-سكن-مصر--المرحلة-الرابعةبحدائق-أكتوبرالأحد-المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيستكمل تسليم المرحلة الرابعة بإجمالي ٣٨٨٨ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بدءا من الأحد المقبل الموافق 16/1/2022، و حتى يوم الأحد الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٢.

دوت الخليج

المرحلة الرابعة من سكن مصر

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع 6 أكتوبر لاستكمال إجراءات دفعة الاستلام وما يلزم، ومن ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال إجراءات معاينة واستلام الوحدة طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم استكمال تسليم وحدات العمارتين رقمي 1 و 2، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارتين رقمي 4 و 89، يوم الإثنين 17/1/2022، ووحدات العمارات أرقام 212 و 3 و 213، يوم الثلاثاء 18/1/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 1/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 5 و 91، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارتين رقمي 50 و 92، يوم الإثنين 24/1/2022، ووحدات العمارتين رقمي 39 و 75، يوم الثلاثاء 25/1/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 2/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 186 و 6، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 70 و 71 و 7، يوم الإثنين 7/2/2022، ووحدات العمارتين رقمي 187 و 149، يوم الثلاثاء 8/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 9/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 49 و 36 و 214، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارتين رقمي 8 و 72، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارتين رقمي 13 و 215، يوم الثلاثاء 15/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 16/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 37 و 9 و 53، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارتين رقمي 150 و 216، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 73 و 10 و 11، يوم الثلاثاء 22/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 23/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 182 و 218 و 14، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 54 و 74 و 43، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 217 و 178 و 12، يوم الثلاثاء 1/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 2/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 222 و 179 و 29، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 76 و 77 و 28، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 223 و 171 و 145، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 9/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 47 و 40 و 224، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 27 و 84 و 85 و 78 و 48، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 26 و 219 و 180، يوم الثلاثاء 15/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 16/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 41 و 25 و 55، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 146 و 143 و 221 و 220 و 162، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 79 و 110 و 163، يوم الثلاثاء 22/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 23/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 181 و 228 و 140، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 56 و 95 و 94 و 42، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 57 و 168 و 83، يوم الثلاثاء 29/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 30/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 152 و 173، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 44 و 86 و 96، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 58 و 174 و153، يوم الثلاثاء 5/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 30 و 80 و 31، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 175 و 38 و 154، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 61و 81 و 144، يوم الثلاثاء 12/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 13/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأكد رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 59 و 33 و 87، يوم الأحد 17/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 32 و 165، يوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارات 155 و 45 و 186، يوم الثلاثاء 19/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 34 و160 و 147، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 60 و 161، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 46 و 166، يوم الثلاثاء 26/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 156 و 15 و 194، يوم الأحد 1/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 16 و 17 و 18، يوم الإثنين 2/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 62 و 63 و 64، يوم الثلاثاء 3/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 97 و 24 و 19، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 196 و 158، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارتين 68 و 148، يوم الثلاثاء 10/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 85 و 66 و 67، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 82، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 159 و 21 و 195، يوم الثلاثاء 17/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 22 و 120 و 151، يوم الأحد 18/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 129 و 157، يوم الإثنين 19/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 23 و 131، يوم الثلاثاء 20/5/2022، وتخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.