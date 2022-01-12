/671877/تصريحات-ريا-أبى-راشد-في-Abtalks-أهلي-بيهتموا-بالمظاهر-وتعرضي-للتنمر-سر-موهبتي

تحدثت الأعلامية اللبنانية ريا أبى راشد عن علاقتها بوالديها قبل ترك لبنان بعمر 22 عام، وكشفت عن تعرضها للتنمر فى المدرسة بسبب وزنها، وكان والديها يهتموا بالشكل واللبس، وهذا الأمر كان يزعجها.

دوت الخليج ترصد أبرز تصريحات ريا أبي راشد في برنامج Abtalks

ريا ابى راشد وعلاقتها بوالديها

وقالت الإعلامية ريا أبي راشد خلال برنامج Abtalks، الذي يقدمه الإعلامى أنس بوخش: "علاقتي بوالدي كانت جيدة ولكننا لم نكن مقربين أحب عائلتي ولكنني لا أشبههم واخترت طريقًا مختلفًا".

وكشفت ريا، فى حديثها عن أسواء صفة كانت موجوده فى عائلتها، وقالت: " كانت أسوأ صفة في أهلي هو التركيز على الشكل وهذا الأمر كان ومازال يزعجني، ولكن التعليقات السلبية على شكلي ووزني أثرت عليِ بشكل إيجابي وجعلتني طموحة بموهبتي وأحلامي".

التنمر سر موهبة ريا أبي راشد

وتابعت: "كنت أتعرض للتنمر بسبب وزني في المدرسة وهذا الشيء ليس جيدا على الإطلاق وأحرص على ألا تعلم بنتي معنى كلمة سمين".

هجوم على ريا أبي راشد في مهرجان الجونة السينمائي

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد الجدل أثناء حضورها حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وارتدت ريا فستانًا شفافًا دون "بطانة"، لتتعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورتها، حيث اختارت ريا أبي راشد فستانا من تصميم جورج حبيقة باللون الأحمر وفتحات من منطقة البطن، ولكن ما لفت الأنظار هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، ولم يكن مبطنا".

من هى ريا أبي راشد؟

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

كما تغطي أبي راشد كل عام جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وقامت بإجراء مقابلات مباشرة ووجهًا لوجه مع أهم النجوم العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر، وفي عام 2006 رافقت صانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد أثناء مسيرته لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الغولدن غلوب وترشيح فيلمه لجوائز الأوسكار.