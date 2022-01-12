/671892/تاريخ-الكلاسيكو-بالأرقام-برشلونة-ضد-ريال-مدريد-فى-كأس-الرابطة-الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، عبر قنوات SSC5 HD، BT Sport 1 HD.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو