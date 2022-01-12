«الشباب» تطلق مسابقة للموهوبين فى الأدب والثقافة.. الشروط والجوائز

جدة - نرمين السيد - وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط المشاركة فى المسابقة:

- سن المتسابق من 18عاما حتى 35 عام لإتاحة الفرصة لظهور مواهب شابة واعدة.

- تلتزم الهيئات الشبابية بالتحقق من أن يكون العمل ابداعا اصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل أخر.

- يراعى فى القصة البناء الموضوعى وتكامل الحدث والشخصيات والابتكار والتجديد.

- موضوع الرواية أو القصة مفتوح (حر).

- الكاريكاتير الإجتماعى يناقش قيمة من قيم المجتمع المصرى مثل (الاحترام / التسامح / التعاون / الإيثار / السلام.... إلى أخره) مع الالتزام بالأعراف والتقاليد المصرية مع جواز الرسم بالرصاص.

- المشاركة بعمل واحد فقط (الكاريكاتير الاجتماعى أو رواية أو قصة قصيرة).

- لا تقل القصة عن 10 صفحة A4 ولا تزيد عن 15 صفحة ولا تزيد القصة القصيرة عن 1500 كلمة.

- لا تقل الرواية عن 50 صفحةA4.

- ألا يكون قد شارك بهذا العمل فى مسابقات أخرى أو سبق نشرة أو فوزه.

- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (15) من ثلاث نسخ يرفق بالأعمال استمارة اشتراك تضم كافة المعلومات (الإسم / السن / الرقم القومى / رقم الهاتف / العنوان / رقم الحساب البنكى أو البريدى) بالإضافة إلى ثلاث صور من بطاقة الرقم القومى (صورة على كل نسخة من الاعمال ).

وتتولى مديريات الشباب والرياضة والجامعات تكليف منسق النادى الثقافى للقيام بتجميع الأعمال من الشباب ومراكز الشباب والأندية الثقافية خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير المقبل، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية فى موعد غايته الأول من مارس لعام 2022 ليتم تسجيل البيانات وفرزها واعدادها وتسليمها لمؤسسة دار المعارف.

ويتم تسليم الأعمال الى لجان التحكيم المشكلة من المتخصصين واختيار الفائزين من الأول إلى الخامس.

وتقوم مؤسسة دار المعارف بالعمل على:

- طباعة العمل الفائز بالمركز الأول فى (القصة القصيرة والرواية والكاريكاتير الإجتماعى) والدعاية والتسويق لهم.

- التعاقد مع الفائزين لإصدار مطبوعاتهم ضمن إصدارات دار المعارف.

- إهداء مجموعات من إصدارات دار المعارف للفائزين.

وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة من وزارة الشباب والرياضة

45000 جنيه موزعه على النحو التالى:

الفائز بالمركز الأول 5000 جنيه × 3 مجالات

الفائز بالمركز الثانى 4000 جنيه × 3 مجالات

الفائز بالمركز الثالث 3000 جنيه × 3 مجالات

الفائز بالمركز الرابع 2000 جنيه × 3 مجالات

الفائز بالمركز الخامس 1000 جنيه × 3 مجالات