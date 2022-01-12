عبد العاطى لوزيرة البيئة الكونغولية: التكامل بربط دول حوض النيل ملاحيا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع إيف بازيبا ماسودى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال المياه، على هامش منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.





وقد تم التباحث خلال اللقاء حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، باعتبار المياه أساس التعاون بين الدول، الأمر الذى يفتح آفاق التكامل فى كافة المجالات، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجارى بين الدول.

وأشار الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، لأهمية هذا المشروع فى تحقيق التكامل الإقليمى والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض.

وأكد أن النقل النهرى بين الدول يُعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتى تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، والذى تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامى 2022 - 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذى يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

ومن جانبها أشارت ماسودى لرغبة بلادها فى استمرار مسيرة التعاون مع مصر فى مجال المياه والتى تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها مركز التنبؤ بالفيضان بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.