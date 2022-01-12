حصاد 2021.. جامعة كفر الشيخ فى أعلى تأثير بالنشر Web of Science

جدة - نرمين السيد - تناول التقرير الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ، فى ديسمبر الماضى، والتى شهدت اجتماع سيادته بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهه بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المُتميزة والقادرة على الإسهام المُبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع فى المجتمع، وكذلك دعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى كافة المجالات.

بالإضافة إلى تطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح لديهم تجاه التحديات والفُرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المُنتظمة.

وأشار التقرير إلى حصول ثلاث كليات بالجامعة على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى كليات: الصيدلة، والزراعة، والهندسة، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جامعتى كفرالشيخ الأهلية، وكفرالشيخ التكنولوجية.

كما تم اعتماد المعمل المركزى (وحدة سلامة الغذاء) لكلية الزراعة، وتجديد اعتماد المعمل المركزى للدراسات البيئية بالجامعة من قبل المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) ووزارة التجارة والصناعة.

وفى مجال النشر الدولى، نوه التقرير إلى قيام الجامعة بنشر (1308) بحثاً فى مجلات علمية مفهرسة ذات معامل تأثير عالى مقارنة بالعام الماضى 2020، حيث تم نشر عدد (987) بحثاً علمياً بزيادة سنوية تصل إلى 32.5%، فضلاً عن زيادة التعاون الدولى فى نشر الأبحاث العلمية بنسبة 67.2% مقارنة بالمتوسط العام لمصر وهو 52%.

وأوضح التقرير حصول الجامعة على المركز الأول للجامعات متوسطة النشأة على مستوى مصر فى أعلى تأثير خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر Web of Science، وكذلك حصول كليتى الطب البيطرى، والزراعة على المركز الأول فى التميز البحثى على مستوى مصر فى Web of Science.

وتناول التقرير تقدم الجامعة فى تصنيف التايمز البريطانى، حيث ظهرت ضمن أفضل 500 – 600 جامعة عالميًا، والمركز الثانى محليًا، كما حققت الجامعة المركز الأول محليًا فى تصنيف شنغهاى لعام 2021 فى العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية البشرية، والمركز الثانى محليًا فى ذات التصنيف فى العلوم الطبية البيطرية والعلوم الصيدلانية.

كما حصلت الجامعة على المركز الثانى محليًا وإفريقيًا فى تصنيف جرين ميترك لعام 2021، وحققت تقدمًا عن العام الماضى فى ترتيبها العالمى، حيث شغلت المرتبة الـ 217 على مستوى العالم، بالإضافة إلى وصول الجامعة للمركز 914 عالمياً فى تصنيف أفضل الجامعات العالمية (US News)، والمركز 27 إقليميًا، والمركز الثامن محليًا، كما ظهرت الجامعة للمرة الأولى فى تخصص Plant and Animal Science، حيث احتلت المركز 316 عالميًا.

وفى تصنيف QS تقدمت الجامعة من المركز 121 – 130 فى عام 2020 لتحتل المركز من 111 – 120 عام 2021 على مستوى الوطن العربى، والمركز 18 محليًا، كما تم إدراج 14عضو هيئة تدريس بالجامعة ضمن أعلى 2% من الأساتذة فى نسبة الاستشهادات على مستوى العالم طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية.

وأشار التقرير إلى إدراج صبرى شاهين الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة، ضمن قائمة أفضل علماء العالم الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم فى المجلات الدولية، وأكثرهم تأثيرًا فى البحث العلمى خلال العقد الأخير (2011 – 2021)، وفقًا لقواعد البيانات العالمية Web of Science.

وأشار التقرير إلى استحداث الجامعة ستة برامج جديدة فى مختلف المجالات، والتخصصات، وهى (الذكاء الاصطناعى الحيوى، التقنية الحيوية التطبيقية، تكنولوجيا الزراعات المحمية، نظم الإنتاج الزراعى الموجهة للتصدير، الترجمة المتخصصة فى اللغة الإسبانية، إعداد معلم الحاسب الآلى باللغة الإنجليزية)؛ ليصبح عدد البرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة 21 برنامجًا دراسيًا جديداً.

ولفت التقرير إلى قيام الجامعة بعقد (7) اتفاقيات دولية مع جامعات (أوكاياما، بيلاروسيا، فيتبسك الحكومية للتكنولوجيا، جدارا، شبكة الجامعات الفرنسية، أم القوين، صبراته)، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بعدد (22) قافلة طبية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأضاف التقرير قيام الجامعة بإنشاء وحدة لإنتاج البرمجيات، حيث تم إنتاج برنامجين، الأول: للدفع الإلكترونى لطلاب الجامعة، والثانى: الأرشفة الإلكترونية لإدارة الجامعة، كما تم تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بسعة 1610 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى تجهيز بورصة افتراضية وبنك افتراضى بكلية التجارة، وكذلك تجهيز متحف تعليمى لكلية الآداب يتضمن نسخ من القطع الأثرية.

ونوه التقرير إلى قيام الجامعة بعقد المهرجان الرياضى الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021، بمشاركة 700 طالب وطالبة من 27 جامعة مصرية تحت عنوان (شباب الجمهورية الجديدة).