برامج جديدة ووحدات قياس.. حصاد إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول حصاد أداء إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة خلال عام 2021.





وأفاد التقرير بأن مركز القياس والتقويم بالإدارة قام بإنشاء 36 وحدة للقياس والتقويم بالكليات، وتجهيز مقر مُلائم لإنشاء بنوك الأسئلة والتدريب والتصحيح الإلكترونى، فضلًا عن توفير التدريب اللازم لأربعة آلاف عضو هيئة تدريس من كليات القطاع الصحى.

وأضاف التقرير أنه بلغ عدد البرامج الدراسية التى حصلت على دعم من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى وتم اعتمادها 11 برنامجًا دراسيًا خلال عام 2021، بالإضافة إلى متابعة ودعم 47 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وبلغت تكاليف مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى للاعتماد الدولى 46 مليون جنيه خلال عام 2021.

ولفت إلى إنشاء 45 وحدة تصحيح إلكترونى بمعاهد الكليات التكنولوجية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الإلكترونية، كما تم تجهيز البنية التحتية لـ 10 معاهد، وإعداد لائحة 9 برامج دراسية جديدة للجامعات التكنولوجية، وبلغت تكاليف البنية التحتية للتحول الرقمى للكليات التكنولوجية 34 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن مشروعات دعم التميز شملت إنشاء معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطرى جامعة بنها، كما تم إنشاء مركز المهارات والمُحاكاة، وإنشاء المعامل الافتراضية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، وقام مشروع كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ بتجهيز مركز مُتكامل للتدريب فى الصيدلة الإكلينيكية، ونموذج محطة الطاقة الشمسية المُركزة، وصوبة زراعية لحصاد الطاقة الشمسية، والسخان الشمسى لمزارع الاستزراع المائى، ومُستحلبات نانوية من النباتات الطبية، ووحدة ذاتية الحركة لصيانة المُسطحات الخضراء، ومُرشح نانوى ثُلاثى المراحل لتنقية مياه الصرف، وسلاسة بكتيرية لتنقية المياه المُستخدمة فى الاستزراع السمكى.

ونوه إلى أن إنجازات مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى بلغت تكاليفها 27.7 مليون جنيه خلال عام 2021 حيث شمل الانتهاء من 5 مشروعات، والتأكد من استيفائها شروط المواصفات الدولية، وشملت تلك المشروعات، تطوير معمل الميكروبيولوجى بمعهد البحوث الطبية، ووحدة الميكروسكوب الإلكترونى بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ومعمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا، ومعمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التعليم الصناعى جامعة سوهاج، ووحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة بنها، حيث وصل عدد المعامل المعتمدة دوليًا إلى 105 معامل.

وتناول التقرير إنجازات وحدة التخطيط الإستراتيجى ومرصد التعليم العالى، فتم المشاركة فى إنشاء 18 مركزًا للتطوير المهنى بالجامعات المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحديد احتياجات مصر من لقاحات فيروس كورونا وفقًا للمتغيرات الديموجرافية والتجارب الدولية المماثلة.

ولفت إلى إنجازات مشروع (ICTP) والذى يعد آلية فنية ومالية لتحديد مشروعات تطوير البنية الأساسية المعلوماتية بمؤسسات التعليم العالى (الجامعات المصرية الحكومية) وتخطيطها وتمويلها ومتابعة تطور أدائها. إذ تم توفير نظم تأمين شبكات الجامعات المصرية، وتأسيس مراكز تجميع البيانات البيوميترية لطلبة الجامعات المصرية، بالتعاون مع مركز الإصدارات المؤمنة، ونشر التعامل بنظام الشهادات المؤمنة لخريجى الجامعات المصرية وطباعة ما يزيد عن 400 ألف شهادة بالتعاون مع مركز الإصدارات المؤمنة، وتصميم البنية التحتية و نظم الربط لمنظومة ادرس فى مصر.