تعيين 689 شابا منهم 8 «قادرون باختلاف» فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 689 شابا، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 8 " قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1167 شاباً منهم 12 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة.





وأضاف الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 113 شكوى، تم تسوية 6 شكاوى، وحفظ 40 منها، وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 36 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود جديد، و6000 جنيه منح زواج لعاملين، ومنحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 415 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 34 محضراً عمالياً، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 162 عاملا، و4 ندوات فى مجال تشغيل النساء استفاد منها 107 عاملات، فضلاً عن التفتيش على 164 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 41 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 8 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 218 عاملا.

أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائى لدورة تدريبية لـ 18 متدربا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن افتتاح دورة تدريبية بالوحدة لـ 11 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، والانتهاء من دورة أخرى على نفس المهنة بالوحدة لـ 12 متدربة.