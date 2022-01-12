الرئيس السيسي يشارك في جلسة ”تجارب تنموية في مواجهة الفقر” بمنتدى شباب...

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالجلسة النقاشية التي حملت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، وذلك خلال اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم المٌنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
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