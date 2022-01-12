القومى للمرأة يشارك في دورى مناظرات قضايا المرأة في المدارس

فى إطار برنامج دورى مناظرات قضايا المرأة في المدارس الذى اطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني و برنامج الاغذية العالمي،

شاركت الدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس بمحافظة قنا فى فعاليات الدورى الذى تم اطلاقه بالمحافظة قنا ، بحضورممثلي الجهات الشريكة فى البرنامج.

حيث عرضت الدكتورة هدى السعدي جهود المجلس لتمكين المرأة ودعمها وحمايتها بمحافظة قنا، كما تضمن اللقاء عرض الجهود المبذولة من كافة الأطراف والتى تهدف الى رفع الوعى بقضايا المرأة وكذلك مناهضة كافة أنواع العنف ضد المرأة.

يذكر أن برنامج دورى المناظرات يهدف إلى رفع الوعي حول قضايا المرأة من خلال المناظرات وإشراك المعلمين والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك للعمل على خلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان.