الرئيس السيسي يشهد فعاليات جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر (بث مباشر)

بدأت صباح اليوم فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ بجلسة تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويستهل منتدى شباب العالم جلساته اليوم الأربعاء بحلقة نقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر" وتعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية تعقبها جلسة أخرى تحت عنوان: "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافى من الجائحة". كما يعقد المنتدى جلسة نقاشية حول مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا بقاعة البحر الأحمر في حين تستضيف قاعة سيناء جلسة نقاشية تحت عنوان المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات،أما قاعة أبو الهول فتستضيف حلقة نقاشية تحت عنوان الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية". وتستضيف قاعة أسوان جلسة نقاشية تحت عنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعى والثقافى في زمن الجائحة.

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