"بدون شعر ويرعب منى زكي".. معلومات عن قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

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اثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل حول قطها الذي نشرت صوره وأعربت عن حبها له، رغم أن البعض انتقد شكله نظرًا لأنه بدون شعر. وكان المثير للجدل أكثر هو أن هذا القط هو الأغلى في العالم. لذا نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن قط ياسمين عبد العزيز.

دوت الخليج ترصد معلومات عن قط ياسمين عبد العزيز

معلومات عن قط ياسمين عبد العزيز

- قط ياسمين عبد العزيز اسمه الحقيقي القط الفرعوني أن سفينكس

- من سلالة القطط التي نشأت أو تهجنت من خلال تربية انتقائية في الستينات

- معروف قط ياسمين عبد العزيز عنه افتقاره للشعر على الرغم من أنه ليس أصلع

- جلده عبارة عن نسيج من الشامواه

- يفقد قط ياسمين عبد العزيز حرارة الجسم أكثر من القطط ذات الشعر

- يحتاج إلى لمسة دافئة وإلى الحرارة.

- بلده هي تورونتو

- وزنه يتراوح بين 3 حتى 6 كليو

العيوب التي تتعرض إليها ياسمين عبد العزيز بسبب قطها الفرعوني

- قط ياسمين عبد العزيز بدون شعر ما يعرضه لحروق الشمس وكذلك لا يمكنه تحمل درجات الحرارة الباردة

- قط ياسمين عبد العزيز معرض للإصابة بعضلة القلب

لماذا ياسمين عبد العزيز تحب قطها؟

- قط ياسمين عبد العزيز الفرعونى سلالة رقيقة ومرحة ومخلصة

- معظم القطط الفرعونية تتأقلم مع القطط والكلاب الأخرى

سعر قط ياسمين عبد العزيز

يعد قط ياسمين عبد العزيز من القطط الأغلى في العالم، حيث يتراوح سعره بين 50 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه، وذلك لأن سلالته نقية وليس من السهل إيجادها

ياسمين عبد العزيز تداعب قطها

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز داعبت قطها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت صوره وكتبت: "بوسبوس"، ما جعل الجمهور يتساءل ماذا تحب ياسمين في هذا القط؟

نجوم الفن يعلقون على قط ياسمين عبد العزيز

كتبت الفنانة منى زكي: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، فيما سخرت الفنانة جميلة عوض من قط ياسمين عبد العزيز، وكتبت: "دي قطة ولا فرخة".