/671902/عبد-المنعم-إمام-يشارك-فى-جلسة-من-جلاسكو-لشرم-الشيخ-لمواجهة-التغيرات-المناخية-بمنتدي-الشباب

شارك النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، فى الجلسة النقاشية «من جلاسكو إلى شرم الشيخ» لمواجهة التغيرات المناخية.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

جاء ذلك بمشاركه عدد من كوادر حزب العدل بحضور الجلسة الثانية لمنتدى شباب العالم ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقام بمدينة شرم الشيخ،تحت عنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وناقشت الجلسة أزمة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الحياة على كوكب الأرض، والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها العالم نتيجة التغيرات المناخية.

واستعرض خلال الجلسة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية مصر في التعامل مع ملف التغيرات المناخية، وما تنفذه الدولة من برامج للحد من آثار التغيرات المناخية، وما تنتهجه من سياسات لتقليل مسببات هذه التغيرات.

وقال امام شرفت بدعوة من الاستاذ احمد حبوس رئيس قطاع السياسات بشركه بيبسيكو مصر بزيارة جناح الشركه التفاعلي والاول من نوعه حيث يستخدم وسائل التفاعل التكنولوجى والذكاء الاصطناعي، مثمنا فكرة الماكينة الجديدة التى تضع فيها فوارغ البلاستيك من المشروبات وتعطيك مكافاه لها كوبونات خصم ضمن مبادره دور لبكره الهادفه الى تحفيز المجتمع على اعادة التدوير.

وقد ضم وفد حزب العدل إلى النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، والنائب أحمد قناوي، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام الحزب، عبد العزيز الشناوي، وقيادات الحزب الشبابية المشاركين بالمنتدى، شادي الكردي، وسالي أبو النصر، وشريف الرفاعي، عمرو البنا ، وإسلام الجندي، ومحمد عزت.