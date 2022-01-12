عاجل.. منسق الأمم المتحدة تشيد بالإصلاحات الهيكلية المصرية خلال كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية سوف توفر المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن جائحة كورونا زادت من الفقر العالمى بنحو نصف مليار شخص.

كما رحبت بجهود الحكومة المصرية، فى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.