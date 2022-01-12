عاجل- آية عمر: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضافت آية عمر خلال جلسة "تجارب تنموية لمواجهة الفقر" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تنمية 4500 قرية بمحافظات الجمهورية من خلال العديد من المشروعات التنموية المتنوعة، مشيرة إلى أن هدفنا كمؤسسة هو تحديث التنمية الشاملة بجميع محافظات الجمهورية من خلال المبادرة الرئاسية.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.