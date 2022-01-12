السعيد: 6 ملايين حصلوا على منحة رئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن التجربة المصرية تنتهج منهج الحق فى التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التجربة التنموية فى مصر تراعى البعد الاجتماعى وإدماج الفئات ذوى الهمم.





وأضافت السعيد خلال جلسة "تجارب تنموية لمواجهة الفقر" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أعطت الأولوية خلال جائحة كورونا للصحة والتعليم والزراعة والاتصالات، موضحة أن أكثر من 6 ملايين مواطن حصلوا على المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة.

وتابعت وزيرة التخطيط: "نعمل على تحسين جودة الحياة بالريف المصرى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، مؤكدة أن مصر ترتقى بخصائص السكان من خلال إتاحة خدمات صحة المرأة.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.