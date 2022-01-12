عاجل- توجيه جديد من محافظ القاهرة لمستثمرى شق الثعبان

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعًا مع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، ناقش خلاله الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التى تواجه خطة تطوير منطقة شق الثعبان وعملية التقنين ومتابعة ما تم من أعمال استكمال المرافق للورش والمصانع.





شهد الاجتماع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، ووائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، وماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان.

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادى، وهى تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوى 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذى يأتى لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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