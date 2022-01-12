منسق الأمم المتحدة: نجاح حياة كريمة يعنى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضافت أنه لا بد من وجود استراتيجية تمويل مستدامة لتنمية الدول الفقيرة. وأشارت إلى أن نجاح الحكومة المصرية فى تطبيق أهداف "حياة كريمة"، يعنى نجاحها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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