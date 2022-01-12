الاتحاد العربى للتطوع: «حياة كريمة» حققت معادلة صعبة للتخفيف من آثار الفقر

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربى للتطوع، إنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة يوجد مليار و300 مليون نسمة يعانون من الفقر عالميا، وأن يوجد من 88 مليون إلى 100 مليون فرد تأثروا بسبب جائحة كورونا.





وأضاف رئيس الاتحاد العربى للتطوع خلال جلسة "تجارب تنموية لمواجهة الفقر" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مبادرة "حياة كريمة" حققت المعادبة الصعبة فى التخفيف من آثار الفقر وتوفير السكن الملائم. ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى. منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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