سفراء منتدى شباب العالم: فعاليات النسخة الرابعة مبهرة والرئيس السيسي دائمًا يدعم...

أعرب الفنانين طارق الإبياري وأمير المصري عن فخرهما لاختيارهما سفراء لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مشيدين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للموهوبين والفن وخاصة الشباب منهم، مشيرين إلى أن فعاليات المنتدى مبهرة ومشرفة حيث جمعت شبابا من جميع أنحاء العالم ليلتقوا على أرض الحضارات؛ لمناقشة قضايا العالم وتقديم حلول لها.

وقال الفنان طارق الإبياري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء - إن اختياره سفيرا للمنتدى يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتقه، لافتا إلى أن تنظيم المنتدى بهذا الشكل المبهر يعد دلالة على قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعالية بحجم منتدى شباب العالم بهذا القدر العالي من الكفاءة التنظيمية على كافة الأصعدة برغم ما يمر به العالم من جائحة كورونا.

وأكد أهمية مسرح شباب العالم والتي انطلقت فعاليات نسخته الثالثة تحت شعار (الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان) وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن إعجابه بمسرحية "كنا واحد" للمخرج الكبير خالد جلال، حيث استطاع المخرج الجمع بين لغات العالم في عرض واحد.

وأكد أن المسرحية تضمنت العديد من اللغات فبدأت باللهجة المصرية ثم تلاها باقي اللغات، ولكن رغم تنوع اللغات إلا أنه كان من السهل على الحضور فهم أحداثها؛ وهذا بسبب الإبداع والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المخرج جالد خلال، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من الموضوعات بجانب توصيل عدد من الرسائل المختلفة، ومن الموضوعات التي تناولتها دور رجال النظافة ومعاناتهم ودورهم الكبير في الحفاظ على النظافة العامة للدولة بالرغم ما يتعرضون له من مخاطر خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وثمن الإبياري دعم منتدى شباب العالم للفن بجميع أشكاله وللفنانين، مشيدا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للشباب بصفة عامة والشباب المشارك بالمسرحية بصفة خاصة، حيث وجه لهم رسالة إعجاب ودعم وتقدير لما قدموه عقب انتهاء العرض وهو ما انعكس إيجابيا على روحهم المعنوية وجعلهم يشعرون بسعادة غامرة.. داعيا الشباب لضرورة اختيار الكلمة جيدا قبل أن ينطق بها لما لها من أثر كبير عليه وعلى من حوله.

من جانبه، قال الفنان أمير المصري إن منتدى شباب العالم يقدم كل شيء بشكل مبهر ومشرف للغاية وهذا ما لمسته في أول مشاركة بالمنتدى، لافتا إلى دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائم للشباب، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو التقدم بكافة المجالات وأنه لا يجب مقارنتنا بأية دولة أخرى لأن ما يحدث في مصر غير مسبوق.

ودعا الشباب - في تصريحات خاصة لـ(أ ش أ) - إلى الإصرار والعزيمة واستكمال ما بدأوه مهما واجههم من صعوبات وتحديات، قائلا: "إنه عقب اختياره سفيرا للمنتدى سيختار أدواره بعناية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ ليقدم من خلالها العديد من القضايا التي تهم الشأن المصري بجانب تقديم رسائل ترضي ضميري ".

وأكد دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسرح شباب العالم وللفن، حيث حرص الرئيس على حضور فعاليات افتتاح النسخة الثالثة للمسرح، بجانب دعمه وتشجيعه لشباب مسرحية المخرج خالد جلال، موضحا أن الفن يناقش العديد من القضايا التي تحدث في مصر وجميع دول العالم لأن لغته واحدة، كما يوجه العديد من الرسائل، فبدون الفن لا توجد حياة.

يشار إلى أن العرض الافتتاحي الدولي لمسرح شباب العالم قد انطلق الإثنين من خلال مسرحية "كنا واحد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وذلك في إطار فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم التي انطلقت بمدينة السلام "شرم الشيخ" في جنوب سيناء وتستمر حتى 13 يناير الجاري.

ويقود العرض المخرج المصري الكبير خالد جلال بمشاركة فريق يضم فنانين شباب مصريين من طلاب وخريجي مركز "الإبداع الفني" ومختلف الجامعات، بالإضافة لفنانين متعددي الجنسيات من (الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وروسيا، والبرازيل، وتونس، والمغرب، ومالاوي، وطاجيكستان، والبرتغال وصربيا، وبيرو، واندونيسيا واليمن).

وانطلقت النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم أول أمس بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار "العودة معًا"، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.