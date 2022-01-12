الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة "حياة كريمة"

عرضت جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مبادرة "حياة كريمة"، ودورها الكبير فى تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن فى الريف المصرى، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل المدارس وشبكة الطرق وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، وغيرها من المشروعات، حيث يعد أكبر مشروع مصرى للتنمية فى تاريخ مصر الحديث، من خلال مبادرة رئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تحولت المبادرة إلى مشروع قومى ناجح.

واستهل منتدى شباب العالم جلساته اليوم الأربعاء بحلقة نقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، حيث انعقدت في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية تعقبها جلسة أخرى تحت عنوان: "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافى من الجائحة".

كما يعقد المنتدى جلسة نقاشية حول مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا بقاعة البحر الأحمر في حين تستضيف قاعة سيناء جلسة نقاشية تحت عنوان المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات،أما قاعة أبو الهول فتستضيف حلقة نقاشية تحت عنوان الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية".

وتستضيف قاعة أسوان جلسة نقاشية تحت عنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعى والثقافى في زمن الجائحة.