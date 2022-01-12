/671907/وزيرة-التخطيط-عدم-اليقين-بشأن-تحور-كورونا-الدائم-أثر-كثيرا-على-الدول

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن جائحة كورونا اثرت على معدلات الفقر بشكل كبير، حيث انها اكبر أزمة اقتصادية مرت علينا في العالم في القرن الحديث.

جاء ذلك خلال خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابعت أن كل دولة اختلف تعاملها مع الازمة وفقا لتقدمها وتركيبها الديموغرافي، منوهة إلى تباين التعاملات لكافة الدول مع الازمة وفقا للمعايير المختلفة.

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ونوهت أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الصحة بسبب التحور الدائم وظهور متحورات جيديدة أثرت بشكل كبير على الدول، مؤكدة ان مصر انتهجت منهج الحق في التمنية، كحق أصيل في حقوق الانسان، وهوما يتفق مع استراتيجية مصر 2030، حيث مراعاة البعد الاجتماعي والفئات الاكثر تضررا.

وزيرة التخطيط: عدم اليقين بشأن تحور كورونا الدائم أثر كثيرا على الدول

وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان اكدت على كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والاجتماعية للانسان، منوهة ألى ان الجائحة خلقت حالة من التوازن الشديد في الحفاظ على صحة الانسان.

هذا وشهد يوم امس الاثنين مشاركة الرئيس السيسي في بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

ذا وأعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنريتا فور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إطلاق منصة "شباب البلد" بالتعاون مع مصر، على هامش أعمال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ؛ وذلك للمساعدة في التدريب والتأهيل من أجل الحصول على العمل المناسب سواء كان وظيفة أو أنشاء مشروع خاص في ظل سوق عمل متغير يتطلب العديد من المهارات.

منصة "شباب البلد" الأولى من نوعها في المنطقة :

هذا وتُعد منصة "شباب البلد" هي الأولى من نوعها في المنطقة بشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وقد أطلقت المنصة العالمية منذ عام 2018 في العديد من دول العالم تحت اسم "Generation Ulimited" وتعتبر منصة "شباب بلد" النسخة المصرية من المنصة الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

منصة "شباب البلد" تغطي 50 دولة حول العالم :

وقال المدير التنفيذي للمبادرة العالمية كيفين فريد -خلال كلمته أثناء الاحتفال بإطلاق المنصة، التي اتوقع لها أن تساعد الشباب في مصر ليتحولوا تدريجيا من التدريب والتعليم إلى كسب العيش، بما يمثل نجاحًا لمصر والمنطقة وإفريقيا، موضحًا أن المبادرة تغطي حتى الآن نحو 50 دولة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر تمثل قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة وشبابها يمثلون مخزونا هائلا من الطاقة يمكن استغلاله بشكل جيد من أجل ابتكار وإيجاد حلول.

الحكومة المصريىة تستعد لتفعيل منصة "شباب البلد" :

من جانبها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن منصة "شباب بلد" تنطلق في إطار شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة التي تنظمها لجنة تيسير مشتركة بين الجانبين، لافتة إلى أنه يتم حاليًا صياغة الخطة الجديدة التي تغطي الفترة من عام 2023 الى عام 2027.

فيما أشار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى منصة "كياني" التي تتعاون فيها وزارة الاتصالات مع وزير الشباب والرياضة لتضم كل ما يشمل ويهم الشباب، موضحًا أن الوزارة ستسهم في وضع خطة تنفيذية لتعظيم الاستفادة من منصة "شباب بلد" التي تم إطلاقها اليوم.

فيما أشادت غادة والي وكيلة سكرتير عام الامم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بمنصة "شباب بلد" التي تم إطلاقها اليوم، منوهة بمبادرة "جريس" أو حراس النزاهة التي أطلقتها الأمم المتحدة لتعزيز دور الشباب فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون.