/671917/الرئيس-السيسي--أنشأنا-300-وحدة-سكنية-من-خلال-مباردة-حياة-كريمة-وهدفنا-إخراج-المصريين-من-حالة-العوز

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

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وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :”تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة انشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم”.

وأضاف “السيسي” :”الـ300 ألف وحدة كنا نعمل على تجهيزهم من البناء إلى الفرش والتجهيز الكامل الذي يسمح للعيش فيها مباشرة، رغم أننا لسنا من الدول الغنية مثل امريكا وانجلترا، ولكن قولنا لابد أن نبني مساكن كريمة للمواطنين ونخرجهم من حالة العوز والفقر التي يعانون منها”.

مخاطر الاقتراض :

وتابع رئيس الجمهورية :”اخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة”.

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهمخ الرئيس الالفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.