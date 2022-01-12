/671920/الرئيس-السيسي-حياة-كريمة-خطوة-من-الف-خطوة-مما-ستقوم-به-الدولة

قال الرئيس السيسي أن اطلاق مبادرة وحوافز بمقدار 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، جاء من أجل التعزيز والدعم والحفاظ على الشركات القائمة بالفعل والعمالة الموجودة بداخلها.

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جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" بمنتدى شباب العالم، مضيفا:" مصر دولة شابه والعاملين بها عشرات الملايين وبالتالي مع توقق الشركات لن تستطيع الدولة ان تقوم بعمل منح للعاطلين، ولكننا اخترنا ان يعمل هؤلاء ويستمرو عن طريق دعم الشركات، حتى تتققدم الدولة بمعدلات ايجابية".

الرئيس السيسي: حياة كريمة خطوة من الف خطوة مما ستقوم به الدولة

وتابع الرئيس السيسي:" قولنا هنتحرك بالعمل وهنخفف من اثار الجائحة الاقتصادية، والتعامل بانضباط شديد مع الضوابط الصحية، ولو احتجنا الاغلاق كنا هنعمل".

وعن حياة كريمة قال الرئيس السيسي:" كل اللي بنعمل في مصر خطوة من الف خطوة مما ستنفذه الدولة، وده تقدير لموقف نعيش فيه".

الرئيس السيسي راهنت على الشعب المصري

وتابع:" انا كنت مراهن على الشعب المصري والمرأة المصرية،في تحمل اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث ان تعامل المصريين مع الصدمة كان ايجابيا".

هذا واكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه بالحديث حول مؤشرات الفقر والتنويه إلى الاطار الحاكم لمعدلات التنمية على مستوى العالم ونظرته لقضية الفقر، نجد ان اجندة لاتنمية المستمدامة والاجندة الافريقية واجندة مصر 2030 يتفقوا على اهمية قضية الفقر ودورهم في القضاء عليه.