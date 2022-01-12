/671903/قط-ياسمين-عبد-العزيز-مرعب-وبجيب-كوابيس-هكذا-سخر-نجوم-الفن-والجمهور-منه

قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز نشر صورة لقطها الجديد"بوبوس"، مؤخرًا، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحصل هذا القط على العديد من آراء السخرة من نجوم الوسط الفني، ومحبي ياسمين عبد العزيز ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد سخرية الناس من ياسمين عبد العزيز وقطها الجديد

صورة بوبوس قط ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لقطها الجديد بوبوس، وهو من فصيلة القطط الفرعونية، وعلت على الصورة باسمه فقط "Bobos" وبجواره قلب أحمر، ولكن الناس كان لهم تعليقات أخرى، ولم يحبوا منظره أبدًا.

تعليقات النجوم والمتابعين على صورة بوبوس

منذ نشر ياسمين عبد العزيز صورة قطها الجديد بوبوس، وأنهالت التعليقات بالسخرية، ومنها من قال أنه مرعب، ومن أوائل المتفاعلين مع الصورة كان زوجها الفنان أحمد العوضي الذي وضع إيموجيز ضحك كثيرة، والفنانة كندة علوش التي صخرت منه قائلة:"فوتوجونيك خالص"، وتابعتها الفنانة منى زكي وهي من أصدقاء ياسمين المقربين، وكتبت:"مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، وبعدهم علقت إحدى صفحات المعجبين بياسمين عبد العزيز وكتبت:"ده شكله الي ممشي البيت".

غير التعليقات الكثيرة التي شبهته بالجن أو أنه ملبوس،مثل أحد المتابعات عندما كتبت لها:"انتي مربية جن في البيت"، وأخرى علقتعلى أسمع:"ملبوس" بدلًا من بوبوس، ، كتب لها أحد معجبيها من البلاد العربية الشقيقة أنه لو مر بجانبه عند إنقطاع الطيار الكهربي سوف يتسبب له في أزمة صحية تودي به إلى العناية المركزة.

فصيلة القطط الفرعونية Sphynx

فصيلة القطط الفرعونية، أو ما تسمى Sphynx، دائمًا ما يصفه الناس بالمرعب أو أنه مُقزز؛ لانه لا يملك إلا شعيرات صغيرة ناعمة لا نراها عن رؤيته لأول وهلة، فيبدوا حليق الشعر تمامًا، إلى جانب عينيه الحادتان التاني دائمًا تظهراه كأنه غاضب، وأذنيه رفيعتان ولهما مظهر مميز، فكل هذا يجعل مظهره مخيفًا، ولكن في الحقيقة أن هذه الفصيلة من القطط تتمتع بحنان وعطف كبيرين، حتى أنه دائمًا ما يود الجلوس والنوم بجانب صاحبه.

القط الفرعوني الأستوري لا يتحمل العوامل المناخية المختلفة، مثل الشمس القوية أو الهواء والبرد وما شابه؛ لعدم وجود شعر كثيف لتغطية جسمه وحيامته من هذه العوامل، فيصنف أنه قط منزلي فقط، وهو أيضًا غالي الثمن جدًا؛ بسبب مظهره المعروف في المتاحف والأثارات الفرعونية القديمة، لذلك يبلغ ثمنه 40 ألف جنيه مصر،أو 3 آلاف دولارًا.