النائب أيمن محسب يشارك في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»بمنتدى الشباب

/671906/النائب-أيمن-محسب-يشارك-في-جلسة-تجارب-تنموية-في-مواجهة-الفقربمنتدى-الشباب

شارك النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان«تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، وبمشاركة 196 دولة حول العالم.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ ولمدة 4 أيام فى الفترة من 10: 13 يناير 2022.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.