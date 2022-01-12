/671913/محافظ-جنوب-سيناء-يلتقي-وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-ويشيد-بمشاركتهم-القوية-في-منتدى-شباب-العالم

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش مشاركتهم بمنتدى شباب العالم الذي يقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

منتدى شباب العلم

وأشاد اللواء خالد فودة بالمشاركة الفعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عن طريق الجناح المميز الذي لفت أنظار جميع حضور المنتدى، فضلا عن مشاركتهم القوية في ورش المنتدى المختلفة.

ضم وفد التنسيقية كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد اسماعيل والنائب أحمد رمزي والنائبة هيام الطباخ والنائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي والنائب علاء مصطفى، والنائب محمود ترك والنائب محمد السباعي، بالإضافة إلى كل من مؤمن السيد مدير الشؤون البرلمانية للتنسيقية، ومحمد حامد وايمان طلعت وطاهر أبوزيد وسليمان جمعه وحسين صبيح وعرفات العزب، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

هذا ووصل الرئيس السيسي لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ ولمدة 4 أيام فى الفترة من 10: 13 يناير 2022.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.