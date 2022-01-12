/671914/إصابة-٣-أشخاص-في-تصادم-دراجه-نارية-بسيارة--امام-مصنع-السويسرية-ببني-سويف

أدى تصادم سيارة بدراجة نارية بناحية مصنع السويسرية في بنى سويف الى إصابة 3 ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير امن بني سويف، إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بوقوع حادث عبارة عن تصادم سيارة بدراجه نارية امام مصنع السويسرية لصناعة الملابس، شرق النيل بمدينة بني سويف .

تحرك مرفق الاسعاف ونقل المصابين

بناء عليه دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف الى محل البلاغ لنقل المصابين الى أقرب مستشفى وإسعافهم وبالفحص تبين إصابة ٣ تم نقلهم مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم .

اسماء المصابين

يذكر أن المصابين هم كل من أحمد حسن عثمان ٣٢عام - مصاب بكسر بالحوض والفخذ الايمن، وأحمد جمال محمود ٢٦ عام - مصاب بجرح قطعي بالانف وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد عيد سيد ٢٦عام - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، والجميع من قرية الدوالطة التابعة لمركز ومدينة بني سويف .

وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

حصاد 2021 فى سوهاج

على جانب اخر قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قطاع الري بالمحافظة شهد خلال عام 2021م الانتهاء من 56 مشروعا، منها تبطين 47 ترعة بطول 207 كيلو و200 متر، بالإضافة إلى إنشاء 7 كباري أعلى الترع، ومشروعين حماية من أخطار السيول .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج أن العام المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء 7 كباري بتكلفة 24 مليون و 433 ألف جنيه، وهي " كوبري مشاة على ترعة الكسرة بمركز البلينا، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الغربية بالمنشاة، وكوبري الكيلو 3.30 على مصرف سوهاج الرئيسي بمركز سوهاج، وكوبري الكيلو 25.75 أعلى مصرف سوهاج الرئيسي بمركز طما، وكوبري الكيلو 78 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري الكيلو 87 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة " .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من مشروعي " حماية منطقة القرنة، ومنطقة الصوامعة شرق" من أخطار السيول بتكلفة 15 مليون و890 ألف جنيه .

وأشار وكيل وزارة الري إلى أن عدد الترع التي تم الانتهاء من تبطينها خلال عام 2021م بلغ 47 ترعة بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الترع المدرجة بخطة التبطين بنطاق المحافظة بلغ 178 ترعة، بإجمالي أطوال 547 كيلو و200 متر، لافتا إلى استمرار العمل والمتابعة في باقي المشروعات .