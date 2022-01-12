أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حى غرب مدينة سوهاج اليوم الاربعاء الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعين مساءً وحتى الخامسة فجرا يوم الخميس الموافق ١٣ من نفس الشهر ولمدة ٥ ساعات للقيام باعمال إعدام خطوط مياه الشرب القديمة بشارع الجرجاوية الشرقى بمنطقة الشهيد.

شكاوى المواطنين ضد انقطاع المياة

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

مشاريع الري فى 2021 بسوهاج

على جانب اخر قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قطاع الري بالمحافظة شهد خلال عام 2021م الانتهاء من 56 مشروعا، منها تبطين 47 ترعة بطول 207 كيلو و200 متر، بالإضافة إلى إنشاء 7 كباري أعلى الترع، ومشروعين حماية من أخطار السيول .

المشاريع القومية فى سوهاج

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج أن العام المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء 7 كباري بتكلفة 24 مليون و 433 ألف جنيه، وهي " كوبري مشاة على ترعة الكسرة بمركز البلينا، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الغربية بالمنشاة، وكوبري الكيلو 3.30 على مصرف سوهاج الرئيسي بمركز سوهاج، وكوبري الكيلو 25.75 أعلى مصرف سوهاج الرئيسي بمركز طما، وكوبري الكيلو 78 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري الكيلو 87 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة " .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من مشروعي " حماية منطقة القرنة، ومنطقة الصوامعة شرق" من أخطار السيول بتكلفة 15 مليون و890 ألف جنيه .

وأشار وكيل وزارة الري إلى أن عدد الترع التي تم الانتهاء من تبطينها خلال عام 2021م بلغ 47 ترعة بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الترع المدرجة بخطة التبطين بنطاق المحافظة بلغ 178 ترعة، بإجمالي أطوال 547 كيلو و200 متر، لافتا إلى استمرار العمل والمتابعة في باقي المشروعات .