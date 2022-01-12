بسبب خلافات زوجية..مقتل إمراة بطلق ناري على يد زوجها بقنا

/671921/بسبب-خلافات-زوجيةمقتل-إمراة-بطلق-ناري-على-يد-زوجها-بقنا

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز ) وبها عيار نارى بالبطن، وإتهام والدها (مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بقنا لزوجها بإطلاق عيار نارى تجاه نجلته فأودى بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

دوت الخليج

مقتل سيدة على يد زوجها بقنا

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية).

وتجدر الاشارة إلى أن وحـدة الرصد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتب النائـب الـعـام قـد رصـدت أمس الاثنين الـعـاشـر مـن شـهـر ينايـر الجـاري تـداولا واسـعا لمقطـع مـصـور تـتـضـرر فـيـه سـيـدة مـن تعـدي زوجها عليهـا ضربا محدثا بـهـا عـدة إصابات، وخشيتها مـن سـوء تعامـل مـركـز شـرطـة مغاغـة مـع بلاغهـا، وبالتزامـن مـع ذلـك تـلـقـت النيابة العامـة بـلاغا بالواقعـة تضمـن شـكـوى السـيـدة مـن زوجهـا واتهامـه لهـا بسرقة مبلـغ مـالي، فتولـت النيابة العامة التحقيقات.

حيـث سـألـت طـرفي الواقعـة فأوضحـت المبلغـة تفصيـلات شكواها والخلافـات الـتي نشبت بينهـا وبين زوجهـا، ونفـت تعـدي أي مـن رجـال الشرطـة عليهـا أو إساءته تنـاول بلاغهـا وأنكـر كل منهمـا مـا اتـهـمـه بـه الآخـر، وطلبـت النيابة العامـة تحريات الشرطـة حـول الواقعـة فتوصلت إلى صحة واقعة التعدي على المجني عليهـا، ونفـت صـحـة واقعـة السرقـة المثـارة في حقهـا.

وخـلال اتخاذ الإجراءات تقـدم طـرفـا الواقعـة بطلب للنيابة العامـة للصـلـح فيما بينهمـا، فـأعادت سـؤالهما وقررت المبلغـة أنها لا تتهـم أحـدا بـشيء مؤكـدة تصالحهـا مـع زوجهـا وعـدم رغبتها في استكمال الإجراءات، كمـا أكـد زوجهـا الصلح، وظنه الخاطئ في اتهامها بالسرقـة.