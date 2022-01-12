طلب إحاطة بشأن مخاطر المعديات النيلية المتهالكة: تُهدد حياة المواطنين

/671922/طلب-إحاطة-بشأن-مخاطر-المعديات-النيلية-المتهالكة-تهدد-حياة-المواطنين

دوت الخليج

وأوضحت حسني، في طلبها اليوم، أن قرية القطا التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالجيزة، شهدت حادثًا مأساويًا ، عندما سقطت سيارة نصف نقل تقل 22 شابًا وفتاة أثناء عودتهم من العمل بإحدى مزارع الدواجن، من أعلى معدية – تبين من التحقيقات أنها غير مرخصة- في نهر النيل فرع رشيد، كانت في طريقها إلى قرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، مما أدى إلى غرق 8 أشخاص من أبنائنا الذين خرجوا في سبيل لقمة عيشهم، ونجاة 14 آخرين.

حنان حسني تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخاطر المعديات النيلية المتهالكة

وأكدت حسني، أن هذا الحادث لن يكون ولن يكون الأخير ما لم تتحرك الجهات المعنية لوضع حدًا للمعديات غير المرخصة و المنتشرة في المحافظات وتباشر وتمارس نشاطها كل يوم، في شرق وغرب النيل وعلى الترع العمومية، لاسيما أن المعديات هي الوسيلة الوحيدة للكثير من أهالينا في القرى من عمال التراحيل واليومية والتي يتم استخدامها في الانتقال، للذهاب إلى عملهم وكسب الرزق.

وحذرت عضو مجلس النواب، من تكرار مثل هذه الحوادث مرة ثانية، قائلةً:" أخشى ما أخشاه أن نستيقظ على حادثة جديدة – لاقدر الله- لاسيما أن الكثير من أبنائنا الطلاب يستخدمون هذه المعديات في العبور والانتقال يوميًا إلى مدارسهم الواقعة على الجانب الآخر من النيل.

وشددت على ضرورة وضع حل نهائي وعدم السماح للمخالفين بالعمل في تلك المعديات، فضلًا عن إجراء حملات تفتيش دورية عليها، وعدم السماح لأي معدية بالخدمة إلا بعد التأكد من مدى توافر إجراءات الأمن و السلامة، وخروج المعديات المتهالكة إلى الخدمة نهائيًا، وضرورة تشييد كباري أعلى النهر وتوفير أتوبيسات نهرية للأهالي لربط شرق النيل بغربه.