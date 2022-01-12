عاجل.. السيسى: الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل.. وهنفضل نبنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر أدارت فترة جائحة كورونا بتوازن بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت والعمل بلا توقف، مشيرا إلى أن الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل، ولا يبقى أمل للناس، لافتا إلى أن الفقر ينتج عنه إرهاب وتطرف واقتتال وثورات.

وتابع: "أن هناك مليونا ونصف إنسان كانوا يعيشون فى الشارع، وتضافرت الجهود بين الدولة، وتم إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وهنفضل نشتغل فى الاتجاه ده حتى نصل إلى مليون وحدة سكنية".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.