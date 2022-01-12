عاجل.. السيسى: أنفقنا 6 تريليونات جنيه للخروج من متاهة الفقر خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث.

وأضاف الرئيس، أن الفقر والجهل والتخلف، مثلث يصعب الخروج منه بسهولة، لافتا إلى أنه من المهم أن يعلم الجميع أن هذه البلد كانت على وشك الانهيار الكامل، وعندما تم إجراء الانتخابات جاءت قيادة لم يتحملها الشعب لمدة عام، وعندما وصلنا للمسؤولية لم يكن أمامنا سوى محاربة الفقر فى مصر.

وقال الرئيس: وذلك من خلال العمل بجد وإيمان، وهذا ليس شغل الرئيس فقط، وإنما الحكومات المصرية خلال 7 سنوات، لافتا إلى أن حجم الإنفاق بلغ 6 تريليونات جنيه للخروج من متاهة الفقر.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.