عاجل.. السيسى: «هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نخرج من الفقر»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث.

وقال الرئيس السيسى إن الـ300 ألف وحدة سكنية التى تم تخصيصها لعدد من المواطنين، تم تجهيزها وفرشها فى دولة ظروفها الاقتصادية متواضعة، مؤكدا أن الدولة تحركت للخروج من دائرة الفقر المتعدد من خلال إجراءات متكاملة.

وقال السيسى: هنفضل نشتغل ونشتغل حتى نخرج من هذا الفقر فى مصر.

وتابع السيسى: "بدأنا مبكرا فور حدوث جائحة كورونا وتم ضخ 100 مليار جنيه، لتعزيز حوافز الشركات القائمة بالفعل، وتم الاشتراط بعدم تسريح العمالة".

وقال الرئيس: "مصر دولة شابة، والعاملون فيها عشرات الملايين".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.