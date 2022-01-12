عاجل.. السيسى: راهنت على المرأة فى الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "تجارب تنموية فى مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث.

ووجه الرئيس، تحية احترام وتقدير كبيرة إلى الشعب المصرى، لتحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادى، متابعا: "لما ناقشنا الموضوع ده، كانت الأجهزة متحسبة من الموضوع، وكنت أراهن على الشعب المصرى، والمرأة المصرية، وقلت البرنامج ده يتم تمريره والناس هتتحمله، ولو مكناش عملنا ده كنا هنبفى فى كارثة كبيرة جدا خلال أزمة كورونا".

وقال: "الإصلاح الاقتصادى كان الطريق الذى تحملنا من خلاله الصدمة الاقتصادية والصحية مع أزمة كورونا".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.