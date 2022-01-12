فيديو - سارة البطوطى: تنمية الوعى للمواطنين من أهم مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة سارة البطوطى، عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، إن من أهم المشاريع التى يتم العمل على تنفيذها مع مؤسسة "حياة كريمة" رفع وعى المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة خصوصا فيما يتعلق بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء.





وأضافت البطوطى خلال جلسة "تجارب تنموية لمواجهة الفقر" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مبادرة حياة كريمة تنظر إلى التنمية من منظور الإنسان، عن طريق تحقيق تنمية مستدامة على أن يكون هناك استيعاب لأزمات ومشاكل المواطنين، وليس الأمر مجرد تقديم خدمة، مؤكدة أن ذلك ما ستتحدث عنه داخل منتدى الشباب، لتوضيح كيفية إنشاء مبادرات مبنية على حوار مع الناس ومعرفة احتياجات كل منهم، مشيرة إلى أن هناك استثمارًا هائلًا ضمن المبادرة لبناء الطرق والكهرباء والصرف الصحى، وغيره من البنية التحتية.

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.