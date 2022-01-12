السيسى: أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذى قامت بهد الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.
وأضاف ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم.: "لما بدأنا المسؤولية مكنش في دماغنا غير محاربة الفقر في مصر عن طريق العمل بإخلاص وجد ، وقدر الإمكان بإتقان وإيمان ، مكنش فيه حل تاني ..حجم الجهد اللى اتعمل مش بتاع رئيس، ده جهد دولة وحكومة".
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