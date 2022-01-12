/671925/محافظ-بورسعيد--يعقد-اجتماع-لمتابعه-سير-العمل-بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من إدارات أحياء مدينة بورسعيد، اليوم الاربعاء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

عقد الاجتماع بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء و مديري عدد من الإدارات داخل دواووين الأحياء.

معدلات تنفيذ المشروعات فى محافظة بنى سويف

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بمختلف الأحياء، موجها بتكثيف العمل لإنجاز المشروعات فى أقرب وقت.

وفى سياق متصل، أكد اللواء عادل الغضبان ، على استمرار عمل الفرق الخارجية لتحصيل متأخرات الوحدات السكنية فى جميع الأحياء ، وتكثيف الفرق الخارجية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وذلك للمرور يوميا بالمناطق السكنية لتحصيل الإيجارات للتخفيف علي المواطنين بعدم الحضور للحى ولتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر فى سداد المستحقات.

محافظ بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن فرق العمل مكونة من موظف شباك يستخدم جهاز التابلت، والذي يحتوي علي كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية بالحى والجهات الحكومية فضلا عن محصلين بماكينات من وزارة المالية للتحصيل الإلكتروني وموظفي الحجز الاداري لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد و أعضاء من الحوكمة والمتابعة بالمحافظة.

الغضبان يناشد المواطنين فى بورسعيد بسداد المتاخرات للوحدات السكنية

وناشد المحافظ المواطنين بسداد المتأخرات الإيجارية للوحدات السكانية، وذلك حتى يتثنى للمحافظة الاستخدام الأمثل لهذه الموارد فى استكمال المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها بورسعيد فى كافة المجالات.

وكان قد عقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، اجتماعا موسعا مع مديرى ادارات الديوان العام للمحافظة بشأن تقدم الديوان للحصول علي شهادة الايزو ٩٠٠١ واستعداد كافة الادارات للعمل وفقا لمواصفات الجودة .

حضر الاجتماع استشارى الجودة المسئول عن تأهيل المحافظة و مدير الموارد البشرية المنسق العام للمشروع ومدير وحدة الجودة ..

بدأ السكرتير العام لمحافظة بورسعيد الحديث بتكليف كافة المديرين بالتعاون وإنهاء كافة إجراءات العمليات وأهداف كل إدارة وذلك للعمل وفقا لمواصفات إدارية عالمية.

وفى سياق ٱخر، عقد السكرتير العام اجتماعا بخصوص متابعة أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد ومتابعة جهات الولاية مع مركز المتغيرات المكانية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .