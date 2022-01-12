/671927/تصريحات-نور-في-صاحبة-السعادة-بهمل-نفسي-بسبب-إني-عملية-وبحب-شغلي

أستضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بالأمس الفنانة نور، في برنامجها صاحبة السعادة، في أمسية مختلفة ومتنوعة الفقرات، ودخلت نور المطبخ وقدمت بعض الأطباق اللبنانية أمام الكاميرا، وقبلها أدرلت بالعديد من التصريحات المختلفة، سوف نرصد معضها فيما يلي..

دوت الخليجترصد تصريحان نور اللبنانية في برنامج صاحبة السعادة

نور تتكلم عن حبها لمصر

- مصر فاتحة حضنها لكل المواهب من كل الدول.

- تأقلمتُ سريعًا في مصر؛ لأني حسيت في حب تجاهها.

- في بداية مشواري الفني في مصر لم أشعر بالوحدة، رغم بعدي عن أهلي ووطني، وكنت لسه صغيرة.

- الوسط الفني من ممثلين ومخرجين وغيرهم كانوا يتبنوني في أول أعمالي في مصر

تصريحات الفنانة نور عن عملها ياسر جلال

- حبيت الشغل معاه في رحيم وضل راجل؛ لأنه شخص محترم وبيفهمني من قبل ما اتكلم.

- ياسرجلال لديه موهبة وخبرة كبيرتين، قادر على إحتضان أي شخص يعمل معه.

- رحيم من الأعمال القريبة إلى قلبي.

- رحيم وضل راجل مختلفين تمامًا عن بعض.

- سيناريو مسلسل رحيم مكتوب بشكل جميل ومختلف، أحترمته، وضل راجل يناقش مشكلة تهم الوطن العربي كله، ويقدم رسالة مهمة.

تصريحات نور عن بيتها وزوجها

- تعرفت على زوجي وقررنا الإرتباط من قبل التمثيل.

- مررتُ بصعوبات أول سنة جواز، ولكن سريعًا ما تفاهمنا.

- أنا أم طبيعية جدًا مثل أي ربة منزل عربية.

- رافضة شهرة أولادي بسبب أنهم أبناء ممثلة، ولكن أفضل أن يشتهرون بأعمال جيدة ونجاحات خاصة بهم.

- أهمل نفسي أوقات مع زيادة العمل وضغوط الحياة؛ لأني إنسانة عملية.

- يتفاجئ الناس عندما يروني في حياتي اليومية،أنا مش طول الوقت حاطة مكياج وعاملة شعري.

- مررت بإكتآب بعد الولادة الأولى بسبب زيادة المسؤلية.

نور تتغزل في الأكل المصري

- باكل محشي قبل التصوير عادي.

- أول ما جيت مصر، أكل عند زيزو نتانة والبرنس.

- بحب الأكل في الشارع والأماكن الشعبية المصرية.

- بحب البط والحمام وبعرف أعملهم، وصديقتي بتعلمني طريقة عمل كل الأكلات المصرية.

وأنتقلت الفنانة نور للمطبخ، لتقدم للفنانة إسعاد يوس أطباق لبنانية تعدها بنفسها، وأُختتمت الحلقة بود شديد لتتفرغا للإستمتاع بهذ الأكلات الشهية.