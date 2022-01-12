بالصور..تواصل أعمال تطوير الشوارع المحيطة بشارع ٢٣ ديسمبر  ببورسعيد

/671928/بالصورتواصل-أعمال-تطوير-الشوارع-المحيطة-بشارع-٢٣-ديسمبر- ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، عن استمرار أعمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي بطول ٣٨٠٠ متر ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استمرار أعمال التوسعة

وأكد محافظ بورسعيد على انه تشمل الأعمال التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وذلك تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد، بالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جاري تطوير الشوارع المحيطة والجانبية لشارع ٢٣ ديسمير ضمن الأعمال التي يشهدها الشارع.

محافظ بورسعيد يعمل على رفع كفاءة الطرق

كما أشار محافظ بورسعيد الى أن كافة الأحياء تشهد أعمال تطوير للطرق بالتوازي لرفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، بما يحقق المظهر الحضاري للمدينة، والسيولة المرورية اللازمة للتيسير على المواطنين، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير شارع ٢٣ ديسمبر والطرق المحيطة فى أقرب وقت.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من إدارات أحياء مدينة بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء و مديري عدد من الإدارات داخل دواووين الأحياء.

واستمع محافظ بورسعيد لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بمختلف الأحياء، موجها بتكثيف العمل لإنجاز المشروعات فى أقرب وقت.

محافظ بورسعيد يؤكد قرب الانتهاء من تراخيص المحال التجارية

على جانب اخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ ، وذلك ف إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأوضح " محافظ بورسعيد " أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد ، ويضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

ووجه "محافظ بورسعيد" بسرعة استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المركز الجديدة، مشيرا أن المركز سيكون مميكن بنسبة 100% ، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.