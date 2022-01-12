«الفقر أخطر من جائحة كورونا»..الرئيس السيسي: أنشأنا 300 وحدة سكنية ضمن حياة كريمة لإخراج المصريين من حالة العوز.. والمبادرة الرئاسية خطوة من ألف خطوة

/671930/الفقر-أخطر-من-جائحة-كوروناالرئيس-السيسي-أنشأنا-300-وحدة-سكنية-ضمن-حياة-كريمة-لإخراج-المصريين-من-حالة-العوز-والمبادرة-الرئاسية-خطوة-من-ألف-خطوة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” ، ضمن فاعليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، والمنعقدة لمدة 4 أيام في الفترة من 10: 13 يناير 2022، بمشاركة شبابية 196 دولة من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :”تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة انشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم”.

وأضاف “السيسي” :”الـ300 ألف وحدة كنا نعمل على تجهيزهم من البناء إلى الفرش والتجهيز الكامل الذي يسمح للعيش فيها مباشرة، رغم أننا لسنا من الدول الغنية مثل امريكا وانجلترا، ولكن قولنا لابد أن نبني مساكن كريمة للمواطنين ونخرجهم من حالة العوز والفقر التي يعانون منها”.

حياة كريمة والقضاء على الفقر

وتابع رئيس الجمهورية :”اخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة”.

منتدى شباب العالم

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهمخ الرئيس الالفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

فعاليات منتدي الشباب

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.