/671915/السيسي--نحارب-من-أجل-خروج-المصريين-من-حالة-العوز-والفقر

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

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وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"أوجه التحية لشباب مصر لأن المنتدى كان أحد أفكار شباب مصر، وحياتة كريمة التي تعتبر الأن نموذج ملهم كان أيضًا أحد أفكار شباب مصر".

وأضاف "السيسي" :"الفقر في بلادنا وبلاد كثيرة يرتكز جزء كبير منها في أفريقيا، الفقر يدخل البلاد في متهات التخلف والجهل، ويستهلك طاقتها، مثلث الفقر والتخلف والجهل يصعب على أي حد الخروج منه بسهولة، وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب المموجود هنا لابد أن يعرف أن مصر في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، حتى حين تمت اجراءات وانتخابات جاءت حكومة وقيادة الشعب لم يستطع تحمل أدائها لمدة عام وخرج في الشوارع ضدها، وحين توليت المسؤولية كان شغلي الشاغل هو محاربة الفقر والعمل بإتقان وإيمان، ولم يكن هناك حل آخر".

خطة مصر للخروج من الفقر :

وتابع رئيس الجمهورية السيسي :"خلال 7 سنوات كان حجم الإنفاق من أجل الخروج من متاهة الفقر أكثر من 6 تريليون جنيه حوالي 400 مليار دولار، وعدد الشركات وصل إلى 4500 شركة، ويمكننا القول إن مصر أدارات الموقف في الجائحة بتوازن بين الاجراءات الاحترازية والعمل بلا توقف، والفقر خطر أكبر بكثير من الجائحة، لأنه جائحة تدمر دون توقف".

انطلاق منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وسط حضور لرؤساء وممثلين من دول العالم، على رأسهمخ الرئيس الالفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة شبابية من مختلف دول العالم.