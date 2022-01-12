تعرف على مباريات كاس الرابطة المصرية اليوم

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تنطلق اليوم أولى مباريات كأس الرابطة المصري برعاية رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام اليوم الأربعاء مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كلا من، بيراميدز، فيوتشر، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، مصر المقاصة، وإيسترن كومباني.

وتبدأ مباريات المجموعة الأولى اليوم في تمام الثانية والنصف عصراً، حيث يستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس مباراة إيسترن كومباني وفيوتشر.

ويسعى إيسترن كومباني أن يحقق الفوز في أولى المشاركات في بطولة كأس الرابطة ولكن المنافس اليوم سيكون فيوتشر الصاعد حديثا ولكنه أثبت أنه قادم من أجل المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

كاس الرابطة المصرية

أما المباراة الثانية ستجمع بين المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصراً.

وآخر المباريات سوف تجمع بين بيراميدز والاتحاد السكندري، وستكون قمة مباريات الجولة الأولى هذا اليوم، وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء، ويستضيف ملعب الدفاع الجولي المباراة القوية.

رابطة الأندية المحترفة

وتستكمل غداً الخميس مباريات المجموعة الثانية ويوم الجمعة مباريات المجموعة الثالثة.

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية

تنتظر الجماهير المصرية إنطلاق بطولة كأس الرابطة المصري، برعاية رابطة الأندية المحترفة والتي تنطلق في 12 يناير الجاري.

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثلاثة في أيام مختلفة حتى لا تتعارض الملاعب التي تلعب عليها الأندية.

وفيما يلي موعد مباريات الجولة الثانية للمجموعات الثلاثة لبطولة كأس الرابطة:

المجموعة الأولى.. الأحد 16 يناير

فيوتشر أمام بيراميدز وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً.

مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني وتقام في تمام الخامسة مساء.

الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي وتقام في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الأثنين 17 يناير

الإسماعيلي أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

البنك الأهلي أمام سموحة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

موعد مباريات اليوم

الجونة أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثالثة.. الثلاثاء 18 يناير

فاركو أمام الزمالك وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

إنبي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.