/671932/الرئيس-السيسي-بجلسة--تجارب-تنموية-في-مواجهة-الفقر---حياة-كريمة-خطوة-من-الف-خطوة-مما-ستقوم-به-الدولة-والفقر-يدخل-يدخل-البلاد-في-متاهة-صعبة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة نقاشية بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر” المنعقدة الآن ضمن فاعليات اليوم الثالث لأعمال منتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :"أوجه التحية لشباب مصر لأن المنتدى كان أحد أفكار شباب مصر، وحياتة كريمة التي تعتبر الأن نموذج ملهم كان أيضًا أحد أفكار شباب مصر".

السيسي : أوجه الشكر لشباب مصر لأنهم أصحاب فكرة المنتدى.. وحاربنا الفقر للخروج من متاهة التخلف

وأضاف "السيسي" :"الفقر في بلادنا وبلاد كثيرة يرتكز جزء كبير منها في أفريقيا، الفقر يدخل البلاد في متهات التخلف والجهل، ويستهلك طاقتها، مثلث الفقر والتخلف والجهل يصعب على أي حد الخروج منه بسهولة، وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب المموجود هنا لابد أن يعرف أن مصر في 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، حتى حين تمت اجراءات وانتخابات جاءت حكومة وقيادة الشعب لم يستطع تحمل أدائها لمدة عام وخرج في الشوارع ضدها، وحين توليت المسؤولية كان شغلي الشاغل هو محاربة الفقر والعمل بإتقان وإيمان، ولم يكن هناك حل آخر".

خطة مصر للخروج من الفقر :

وتابع رئيس الجمهورية السيسي :"خلال 7 سنوات كان حجم الإنفاق من أجل الخروج من متاهة الفقر أكثر من 6 تريليون جنيه حوالي 400 مليار دولار، وعدد الشركات وصل إلى 4500 شركة، ويمكننا القول إن مصر أدارات الموقف في الجائحة بتوازن بين الاجراءات الاحترازية والعمل بلا توقف، والفقر خطر أكبر بكثير من الجائحة، لأنه جائحة تدمر دون توقف".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة :”تضافر الجهود بين الدولة وبين مبادرة حياة كريمة انشأنا خلالها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية ويستمر العمل دون توقف حتى نقضي على الفقر تمامًا، خاصة وأن الفقر متعدد لا يحتاج أموال فقط ولكن يحتاج اجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد، من سكن وصحة ودخل وتعليم”.

الرئيس السيسي : أنشأنا 300 وحدة سكنية من خلال مباردة حياة كريمة وهدفنا إخراج المصريين من حالة العوز

وأضاف “السيسي” :”الـ300 ألف وحدة كنا نعمل على تجهيزهم من البناء إلى الفرش والتجهيز الكامل الذي يسمح للعيش فيها مباشرة، رغم أننا لسنا من الدول الغنية مثل امريكا وانجلترا، ولكن قولنا لابد أن نبني مساكن كريمة للمواطنين ونخرجهم من حالة العوز والفقر التي يعانون منها”.

مخاطر الاقتراض :

وتابع رئيس الجمهورية :”اخذنا عهد أن نستمر في العمل دون توقف أو غفلة أو نوم حتى نصل بمصر إلى أعلى مستوى، لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، والبنوك التي تعطي قروض تكون تكلفة مخاطر الائتمان الخاصة بها عالية جدًا، وإذا سلكنا هذا الطريق لن نخرج أبدًا من الفقر، ولكن هدنا نحنا أو نوفر العيش الكريم للغلابة”.

الرئيس السيسي: حياة كريمة خطوة من الف خطوة مما ستقوم به الدولة

قال الرئيس السيسي أن اطلاق مبادرة وحوافز بمقدار 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، جاء من أجل التعزيز والدعم والحفاظ على الشركات القائمة بالفعل والعمالة الموجودة بداخلها.