/671934/علاء-عابد-إشادة-الأمم-المتحدة-بحياة-كريمة-شهادة-أمام-العالم-بنجاح-تجربة-القرن--بتوجيهات-الرئيس-السيسي

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن إشادة ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، خلال الجلسة النقاشية بمنتدي شباب العالم المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، على جهود مصر فيما يتعلق بإطلاق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن مبادرة "حياة كريمة" فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن زيادة شراكة الأمم المتحدة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بمثابة شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية الفريدة من نوعها ، وتؤكدا أننا نسير بشكل جيد نحو تحقيق أهداف التنمية الشامله ونرسي قواعد الجمهورية الجديدة .

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وأضاف النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ، أنه على الرغم من جائحة كورونا ما ألقت بظلالها على الاقتصاد ليس المصري فقط بل على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية ظلت داعم وسند للفئات البسيطة حيث تم تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات الأكثر تضرراً وشملت تقريبا 1.6 مليون مستفيد.

مبادرة حياة كريمة

وأشار المستشار علاء عابد ،أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع فريد فى نوعه وتم تصنيفة من قبل الولايات المتحدة أنه من أهم المشروعات القومية على مستوي العالم ، وهو مشروع القرن الواحد والعشرون ، مشير إلى أن مصر دخلت الأزمة وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات والسياسات النقدية التي نفذتها منذ عام 2016 ، والتي من المتوقع أن ينتج عنها يصل معدل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، أن المؤسسات الدولية أشادت بالسياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وعلى الأخص منها منذ بدء جائحة كورونا ، لافتا إلى إن الاقتصاد المصري يعد من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020 رغم وجود فيروس كورونا، حيث جاءت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020 .

يذكر أن ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر في كلمتها أمام منتدي شباب العالم اليوم الاربعاء ، كشفت عن أن جائحة كورونا زادت من الفقر العالمي بحوالي نصف مليار شخص اى 8 % من تعداد سكان العالم، كما فعت 120 مليون شخص الى الفقر المدقع، معلقة: أدركنا أن الفقر هو أكبر تحدِ يواجه العالم، فالفقر المدقع زاد من عدم المساواة بين الشمال والجنوب، مشترطة بدء التعافي بشكل تحولى، قائلة: "لا يجب أن نعود إلى الهياكل التي سبقت الجائحة وزادت من حالات الفقر" وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.