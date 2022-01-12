/671935/إحالة-٣٢-عامل-بالمنشآت-الحكومية-والصحية-للتحقيق-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

حملات على الموظفين فى البحيرة

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية.

أسفرت عن إحالة ١٥ من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

بالإضافة إلى إحالة ١٧ موظف بالمصالح الحكومية بالكفر الجديد وعزبة المجد بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ضبط ٢٧ شيشه ورفع ٢٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك بمركز بدر

و وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات و ضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز بدر بحملات مرورية على الأسواق أسفرت عن :-

ضبط ٢٧ شيشة و رفع ٢٧ حالة إشعال طريق ثابت ومتحرك

ويشدد المحافظ على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية على اسواق البحيرة

على جانب اخر اليوم نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة لمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاق المركز

أسفر الحملة المرور على عدد ١٢ معدية نقل ركاب وسيارات بنطاق الوحدات القروية البريجات - كوم شريك - النجيلة عن الآتي: وجود عدد ٢ معدية لا تعمل وقت المرور، وجود معديات بها ملاحظات مابين طفايات الحريق منتهية - مواتير شفط المياة لا تعمل - حمولة زائدة - عدم تواجد بعض مشرفين.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .