/671936/تعرف-على-حقيقة-اصابة-اكرم-توفيق-بالرباط-الصليبي

مازال القلق يحوم حول مدى قوة إصابة أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك بعد المشاركة أمام نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر أكرم توفيق مباراة مصر ونيجيريا بعد مرور 6 دقائق من بداية المباراة وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ولا يتمكن من استكمال المباراة، ليشارك بدلا منه محمد عبد المنعم لاعب فيوتشر.

وخرجت أقاويل كثيرة بعد نهاية المباراة حول إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي وغيابه عن صفوف منتخب مصر في باقي مباريات البطولة والنادي الأهلي أيضا الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وكان مدحت شلبي تحدث عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بأن إصابة أكرم توفيق عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وبذلك يغيب اللاعب بشكل رسمي عن باقي مباريات البطولة.

اصابة اكرم توفيق

أما الرواية الثانية كانت عن طريق أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 1 والذي أعلن أن إصابة أكرم توفيق عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة فقط وليس رباط صليبي.

ولفت شوبير أن هذا الكلام جاء من طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، ولم يتم الكشف عن مدى قوة الإصابة حتى الأن.

ومن المؤكد أن أكرم توفيق سوف يعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء اشعة كاملة على الركبة من أجل معرفة مدى قوة الإصابة لأنه لا توجد أي مراكز خاصة بالاشعات في الكاميرون حاليا.

أكرم توفيق

وكان منتخب مصر بدء أولى مبايراته في كأس أمم أفريقيا أمام الكاميرون وخسرت الفراعنة بهدف نظيف.

محمد عمارة: عمر كمال أفضل من أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن

تحدث محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، حول أداء منتخب مصر في كأس العرب تحت قايدة كارلوس كيروش.

وقال عمارة في تصريحات عبر الرادية: "عمر كمال أنسب من أكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر، وهناك بعض العلامات حول أختيارات كيروش خلال البطولة".

كاس امم افريقيا

وأكمل: " هناك أكثر من لاعب كانوا يستحقوا الحصول على فرصة للمشاركة، بشكل أساسي، بدلاً من بعض اللاعبين الذين لم يقدموا أو يضيفوا أي شئ".

موعد مباراة مصر وقطر على المركز الثالث بكأس العرب

يلتقي المنتخب المصري، مع المنتخب القطري صاحب الأرض والمستضيف، في بطولة كأس العرب 2021.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد 974.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر، بطل القارة الأفريقية، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.